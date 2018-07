Polizei hofft nach TV-​​Beitrag auf Zeugen

Im Fall eines in Koblenz ermordeten Obdachlosen hat die Polizei einen weiteren Zeugenaufruf gestartet – diesmal über das Fernsehen. In der Sendung «Kriminalreport» des Südwestrundfunks (SWR) sollte am Montagabend über den Mordfall berichtet werden. Die Polizei erhoffe sich von der Sendung neue Zeugen, wie sie in einem Tweet mitteilte.

Mordfall am #Obdachlosen #Straten: Heute Abend wird der Koblenzer Fall in der #SWR Sendereihe Kriminalreport Südwest um 20.15 Uhr ausgestrahlt. Die #Kripo bittet erneut um Hinweise unter Telefon 0261/1031. #Fahndungsplakat und weitere Infos hier: https://t.co/56OJNsBbdC — Polizei Koblenz (@Polizei_KO) 9. Juli 2018

Gesucht sind vor allem Menschen, die den Hauptfriedhof in Koblenz häufig besuchen oder wissen, welche Gelegenheitsjobs der getötete Gerd Michael Straten gehabt haben könnte. Insbesondere sucht die Polizei immer noch nach einem Mann mit längeren Haaren, der am Abend vor der Tat im Bereich des Pulverturms ein Fahrrad geschoben haben soll. Außerdem einen dunkel gekleideten Mann, der am gleichen Tag morgens und abends im Bereich einer am Friedhof vorbeiführenden Straße gesehen wurde.

Der Obdachlose war am 23. März tot auf dem Koblenzer Hauptfriedhof gefunden worden, sein Kopf war abgetrennt. Bisher hat die Polizei 1250 Spuren ausgewertet, der entscheidende Hinweis fehlt allerdings noch.

(L'essentiel/dpa)