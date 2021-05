«Wir wollen zeigen, dass Show-​​Besuche sicher sind»

Bruno Coppens oder Alex Vizorek? Die Zuschauer, die eine Aufführung in der Maison de la Culture in Arlon kostenlos buchen, müssen sich überraschen lassen, in welcher Show sie landen. Ein Analyselabor bestimmt, wer zu welchem Spektakel geht. Nach Spa und Namur ist dies die dritte von sechs Testveranstaltungen, die der Verband Wallonie-Brüssel durchführt, um nach und nach wieder die Zuschauerzahlen erhöhen zu können.

Informationen zur Buchung



Besucher müssen ihren Platz vor Montag auf Besucher müssen ihren Platz vor Montag auf goforculture.be reservieren.

«Wir hoffen zeigen zu können, dass Show-Besuche keine gesundheitlichen Risiken bergen», erklärt Luc Delhaye, Direktor der Maison de la Culture. 800 Zuschauer werden in zwei Kontrollgruppen geteilt. Sämtliche Besucher müssen am 5. Juni einen Speicheltest durchführen und diesen am 12. Juni wiederholen. Die Hälfte besucht anschließend Bruno Coppens, in einem zu zwei Dritteln gefüllten Saal – und zwar mit Personen, die ihr Testergebnis erst am Folgetag erhalten werden. Die Zuschauer wissen demnach während des Spektakels nicht, ob sie positiv oder negativ auf das Virus getestet wurden. Die restlichen 400 Getesteten «dürfen sich darauf freuen, am 23. September die Show von Alex Vizorek zu besuchen», erklärt der Direktor das Prozedere. DNAlytics, ein Spin-off der Universität Louvain-la-Neuve, übernimmt die Analysen für die Show, die von den französischsprachigen Ministerien für Kultur und Gesundheit unterstützt wird.

«Ab dem 13. Juni, dem Tag nach dem zweiten Test, werden wir endlich erfahren, ob die Theaterbesuche zu einer höheren Verbreitung des Virus geführt hat», schließt Luc Delhaye.

