Schäfer in Rheinland-​​Pfalz schlagen Alarm

Die Schäfer sehen ihren Berufsstand in seiner Existenz bedroht. «Wir brauchen dringend Unterstützung von der Politik in Form eine Weidetierprämie», sagte der Vorsitzende des rheinland-pfälzischen Landesverbandes der Schafhalter/Ziegenhalter und Züchter, Werner Neumann, der Deutschen Presse-Agentur in Neuwied. Diese gebe es in 22 anderen EU-Staaten. «In Deutschland aber leider nicht.» Dabei leisteten Schäfer einen «unersetzbar wichtigen Beitrag in der Landschaftspflege».

Seit Jahren sei die Zahl der Schäfer in Rheinland-Pfalz rückläufig, sagte Neumann. Gab es in den 1980er Jahren noch mehrere hundert Betriebe, seien es heute nur noch 60 und 80 Vollerwerbsschäfer. Am (heutigen) Donnerstag wollen Schäfer unter anderem in Mainz eine Petition «#SchäfereiRetten» an Landespolitiker überreichen, in der sie eine Weidetierprämie zum Erhalt der Schäferei fordern.

(L'essentiel/dpa)