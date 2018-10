Lastkahn legt Bahnverkehr nach Luxemburg lahm

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ein Lastkahn, der bei Thionville auf der Mosel unterwegs war, sorgt am Donnerstag für beträchtliche Störungen auf der Bahnstrecke nach Luxemburg. Gegen 11.30 Uhr rammte das Schiff eine Eisenbahnbrücke, die in der Folge für den Verkehr in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden musste. Von und nach Thionville sind laut Angaben der luxemburgischen Eisenbahngesellschaft CFL bereits einige Züge ausgefallen.

Wie lange noch mit Störungen zu rechnen ist, kann die CFL noch nicht sagen. Auf der Strecke verkehren derzeit Ersatzbusse. Die Züge, die von Luxemburg nach Thionville abfahren, müssen derzeit mit reduzierter Geschwindigkeit fahren.

(sw/L'essentiel)