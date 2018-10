Sido witzelt über Doppelgänger im Saarland

Braucht da einer ein paar Fuffies für den Club? Im Saarland fahndet die Polizei nach einem Verdächtigen, der in Saarwellingen mit einer gestohlenen Geldkarte 1035 Euro abgehoben hat. Der bärtige Kapuzenpulli-Mann sieht einem prominenten Musiker zum Verwechseln ähnlich: Sido, 37, mit bürgerlichem Namen Paul Hartmut Würdig. Das meldet die Bild-Zeitung.

«Ganz klaaaaar de Sido», schreibt ein User auf Facebook zu dem Fahndungsbericht. Ein anderer meint: «Kein Plan, wie er heißt, sitzt aber bei X-Factor (deutsche Castingshow, Anm.) in der Jury.»

Auch der Rapper selbst bekam Wind von der Sache. Auf Instagram äußerte sich Sido zu seinem Doppelgänger und bewies dabei Humor: «Hat einer von Euch ’ne Idee, was man mit 1035 Euro anstellen könnte? Ich würde heute gerne einen draufmachen...»

Der Sido-Verschnitt hatte einem Mann im vergangenen Juni in einem Supermarkt in der Werner-von-Siemens-Straße in Saarwellingen den Geldbeutel gestohlen. Anschließend hob er mit der EC-Karte an einem Automaten insgesamt 1035 Euro ab. Der Kriminelle hatte dabei leichtes Spiel: Im Geldbeutel befand sich auch der Pin-Code der Geldkarte.

(L'essentiel)