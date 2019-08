Kramp-​​Karrenbauer will in Englisch besser werden

Artikel per Mail weiterempfehlen

In ihrer Zeit als Politikerin an der Saar habe die neue Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) daher schon zusätzlich privat Französischunterricht genommen «und in Berlin Englisch. Wenn es die Zeit erlaubt, werde ich das fortsetzen», sagte sie der «Saarbrücker Zeitung».

Als Verteidigungsministerin hat Kramp-Karrenbauer (56) etliche Termine auf internationalem Parkett. Bei der Pressebegegnung mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Mittwoch in Brüssel nutzte sie zur Absicherung die Hilfe eines Simultandolmetschers. «AKK» war von August 2011 bis Februar 2018 Ministerpräsidentin des Saarlandes. Seit Ende 2018 ist sie CDU-Bundesvorsitzende.

(L'essentiel/dpa)