Die etwas andere Immobilie in Grenznähe

Die Kirche Saint-Jules im Stadtteil Gouraincourt in Longwy steht zum Verkauf. Das Gebäude ist bereits seit 2018 auf dem Markt, wurde aber nun auf mehreren Kleinanzeigen-Websites erneut eingestellt. Mit einem erheblichen Rabatt! Vor zwei Jahren waren noch 190.000 Euro fällig, nun gibt es die Kirche für überschaubare 140.000 Euro.

«Ein Eingangsbereich mit Zugang zur Empore und zum Glockenturm, ein großer Raum und eine Sakristei an der Seite, ein Keller und ein Heizungsraum», so die Anzeige im Detail. In der Kirche werden seit mehreren Jahren keine Messen mehr abgehalten. Das Gebäude war aus Sicherheitsgründen geschlossen worden. Der Pfarrei fehlen die finanziellen Mittel für eine Reparatur. Es bleibt abzuwarten, ob der um 50.000 Euro gesunkene Verkaufspreis nur wenige Kilometer von der Grenze zu Belgien und Luxemburg nun mehr Interessenten anlockt. Zumindest ein «kürzlich renoviertes Dach» wird in der Anzeige als Verkaufsargument erwähnt.

(nc/L'essentiel)