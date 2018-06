35-​​Jähriger wird vor Disco schwer verletzt – Not-​​OP

In Saarbrücken ist am vergangenen Samstag ein etwa 35-jähriger Mann vor der Disco «Soho» übel zusammengeschlagen worden. Der Tunesier sei in den frühen Morgenstunden mit einer Gruppe von etwa sieben Personen in Streit geraten, teilte das Landespolizeipräsidium mit.

Nach einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Mann und der Gruppe an Unbekannten sei es zu Handgreiflichkeiten gekommen, in deren Folge der Tunesier «mit schwersten Kopfverletzungen» in ein nahe gelegenes Krankenhaus eingeliefert werden musste. Laut Zeugenaussagen habe es plötzlich und unvermittelt einen Angriff auf den 35-Jährigen gegeben. Dieser sei zu Boden gegangen.

Die Täter ließen aber nicht von ihrem Opfer ab, sondern traten noch auf seinen Kopf ein, als er bereits bewusstlos am Boden lag. Im Anschluss ergriffen die Unbekannten die Flucht. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise und Zeugenaussagen zum Tatgeschehen unter der Nummer (+0049) 681 962 21 33.

(dix/L’essentiel)