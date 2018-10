Bahnstrecke nach Belgien unterbrochen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die vielbefahrene Zugstrecke von Deutschland nach Belgien über Aachen ist seit den frühen Morgenstunden unterbrochen. Intercity-Züge und der Regionalverkehr aus Nordrhein-Westfalen fahren nur bis Aachen Hauptbahnhof, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn am Dienstag in Düsseldorf sagte. Auch der Thalys nach Brüssel verkehrt demnach nicht. Grund sei Vandalismus auf belgischem Gebiet. In Belgien sei ein Pendelverkehr mit Bussen eingerichtet worden.

Die belgische Nachrichtenagentur Belga berichtete, durchtrennte Kabel seien Grund für die Störungen. Es solle sich um versuchten Kabeldiebstahl handeln. Zwischen Lüttich und deutschem Grenzgebiet sollten bis etwa 14 Uhr keine Züge verkehren. «Obwohl der Diebstahl scheiterte, sind die Folgen für den Zugverkehr umfangreich», sagte ein Sprecher des Schienennetzbetreibers Infrabel laut Belga.

(L'essentiel/dpa)