Radfahrer (20) stirbt durch auffahrenden SUV

Ein 20-jähriger Radfahrer war am heutigen Dienstagmorgen auf der Landstraße 34 nahe Großlittgen in der Eifel unterwegs, als ein hinter ihm fahrender SUV ihn aus noch ungeklärten Gründen rammte. Der Radfahrer zog sich beim Sturz schwerste Verletzungen zu und verstarb trotz Reanimation durch die Rettungskräfte noch an der Unfallstelle, wie der Trierische Volksfreund berichtet.

Die Landstraße 34 ist zur Zeit noch vollgesperrt.

(L'essentiel)