Ehemann erschießt Rennstrecken-​​Direktorin

Die 49-jährige Französin Nathalie Maillet, Direktorin der Rennstrecken Spa-Francorchamps, wurde in ihrem Haus in Gouvy, wenige hundert Meter von der luxemburgischen Grenze entfernt, erschossen aufgefunden, wie lokale Medien berichteten. Darüberhinaus wurde am Tatort eine Frauenleiche und der tote Ehemann von Maillet gefunden. Offenbar geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass letzterer die Französin und ihre Liebhaberin in flagranti erwischt und dann erschossen haben soll. Anschließend setzte er einen Notruf ab und erschoss sch selbst.

Die Abwesenheit der 49-Jährigen an der Rennstrecke von Spa am Sonntagmorgen beim Start der letzten vier Etappen der Rallye-WM hatte schnell für Verwunderung gesorgt. Die 49-jährige Französin war fünf Jahre lang für die, wie manche sagen, «schönste Rennstrecke der Welt» verantwortlich.

Nathalie Maillet, directrice du circuit de Spa-Francorchamps, a été retrouvée assassinée à son domicile de Gouvy, dans la province wallonne du Luxembourg. #F1 https://t.co/iwf8NqDuFF — F1ACTU.COM (@actu_f1) August 15, 2021

(L'essentiel)