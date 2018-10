Challenge treibt Teenager fast in den Suizid

«Ice Bucket Challenge», «Necknomination», «Chiggy Challenge», «Blue Whale Challenge» und jetzt «Momo Challenge» – von Eiswasser-Eimern bis hin zu wirklich gefährlichen Herausforderungen ist es für junge Menschen heute oft nur ein schmaler Grat im Kampf um digitale Anerkennung.

Suizid-Gedanken? Unter Plagen Sie sich manchmal mit? Unter prevention-suicide.lu finden sie eine Liste von Einrichtungen, die akutpsychiatrische Versorgung und Krisenintervention in Luxemburg betreiben und Sie bei Bedarf an andere Hilfsstellen verweisen können.

Am Dienstag, den 23. Oktober, wollte sich ein 13-jähriger Junge im belgischen Bertrix umbringen, weil er an einer morbiden Challenge im Internet teilnahm, so berichtet La Meuse Luxembourg. Der Schüler wurde als «ein Junge ohne Probleme, der das Leben in vollen Zügen genießt» beschrieben und liegt jetzt im Koma in einem Krankenhaus in Lüttich.

«Blue Whale Challenge» oder «Momo Challenge»?

Die Polizei ermittelt, was genau dazu geführt hat, dass der Junge sich im Haus seiner Eltern aufhängen wollte. Alles deutet darauf hin, dass er die Aktion livestreamen wollte, um eine Challenge zu bestehen. Einige Spuren weisen laut der belgischen Regionalzeitung zur «Blue Whale Challenge» und der «Momo Challenge», die beide bei den jungen Teilnehmern oft zu Selbstverstümmelungen oder gar Todesfällen führen.

Die luxemburgische Staatsanwaltschaft hat auf Anfrage von L'essentiel mitgeteilt, dass das Phänomen «auf allen Kontinenten und auch in den Nachbarländern präsent» sei, aber im Großherzogtum bisher noch kein Fall bekannt sei. Betroffene Nutzer oder Angehörige können sich auf der Seite Bee Secure an die Hotline 8002 1234 wenden.

(fl/L'essentiel)