Streit um Hundekot endet mit Pfeffersprayattacke

Ein Streit um zurückgelassenen Hundekot hat in Westerburg (Westerwaldkreis) mit einer Pfeffersprayattacke und dem Eingreifen der Polizei geendet. Eine 23-Jährige habe einem 51-jährigen Mann das Spray in die Augen gesprüht, nachdem sie sich bei einem lautstarken Streit zwischen etwa 15 Personen bedroht gefühlt habe, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Ablauf des Streits ist noch ungeklärt

Die Polizei habe mit mehreren Streifen anrücken müssen, um die Beteiligten zu beruhigen. Diese hätten sich angeschrien, beleidigt und möglicherweise auch Gewalt angedroht oder angewendet. Wie genau es zu dem Streit kam und wie er abgelaufen ist, muss laut Polizei noch ermittelt werden.

(L'essentiel/dpa)