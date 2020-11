Vergewaltigung in Koblenzer Kita soll erfunden sein

Morddrohungen und Kindergarten – das sind zwei Wörter, die einfach nicht zusammen passen. Was rund um eine Koblenzer Kita passiert ist, hat weit über die Stadt hinaus Wellen geschlagen. Ein Rückblick: Über das Internet erhebt eine Mutter den Vorwurf, ihre vierjährige muslimische Tochter sei in dem Kindergarten vergewaltigt worden. Zehntausende klicken das Video an, es macht schnell im Netz die Runde, auch international.

Für die Ermittler steht inzwischen fest: Die Vergewaltigungsvorwürfe sind nicht belegt und haltbar. Dennoch: Über den Kindergarten und seinen damals einzigen männlichen Erzieher, aber auch über die Ermittler selbst bricht in der Zwischenzeit ein Shitstorm ein. Nach konkreten Morddrohungen bekommt der Erzieher sogar Polizeischutz und der Kindergarten macht zwei Wochen lang zu.

«Die Kripo hatte Angst, mir könne der Kopf abschlagen werden»

Die Mutter hatte in dem Video in arabischer Sprache mit deutschen Untertiteln von einer Vergewaltigung ihrer Tochter durch mehrere Männer, von gefilmtem Gruppensex und Schlägen gegen die Kinder in der Kita gesprochen. Der damals dort einzige männliche Erzieher, der zur Sicherheit seinen Namen nicht nennen will, bekommt deshalb nach eigenen Worten schlimmste Drohungen.

«Die Kripo hatte Angst, mir könne der Kopf abschlagen werden», berichtet er der Deutschen Presse-Agentur. Er sei depressiv und krankgeschrieben. Die Polizei habe ihn zu Hause geschützt. Dann habe er sich zur Sicherheit in einem anderen Bundesland aufgehalten. Auf Dauer rate ihm die Polizei aber, seinen Namen zu ändern und ins Ausland zu ziehen: «Das tut so weh. Mein ganzer Freundeskreis würde wegbrechen.» Er lebe bereits seit seiner Geburt in Koblenz und sei hier fest verwurzelt.

Der Koblenzer Generalstaatsanwalt Jürgen Brauer teilt auf Anfrage mit, «wegen der Anfeindungen in sozialen Medien et cetera bis hin zu Morddrohungen gegen das Personal der Kita und Mitarbeiter der Strafverfolgungsbehörden» ermittele die rheinland-pfälzische Landeszentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus in seiner Behörde. «Inzwischen gibt es etwa 100 Verfahren und ebenso viele Beschuldigte.»

Die Staatsanwaltschaft Koblenz ermittelt nicht mehr

Zu den Tatvorwürfen gehörten Bedrohung, Beleidigung, üble Nachrede, Verleumdung, öffentliche Aufforderung zu Straftaten bis hin zu Mord sowie Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten. Die Frage, ob ein Teil der Beschuldigten in islamistischen Kreisen angesiedelt sei, könne er «erst beantworten, wenn die Urheber ermittelt sind. Das kann aber noch dauern», erklärt der Generalstaatsanwalt.

Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat ihrerseits die Ermittlungen nach einer Strafanzeige der Eltern des vierjährigen Mädchens wegen des angeblichen sexuellen Missbrauchs in der Kita längst eingestellt: Unter anderem eine gynäkologische Untersuchung des Kindes noch am vermeintlichen Tattag und eine Analyse seiner DNA hätten keinen Missbrauch bestätigt, eben so wenig wie die Aussagen des Mädchens.

Extremismusexperte: «Da werden Ängste von Immigranten angesprochen.»

Das rheinland-pfälzische Innenministerium in Mainz schließt sich dieser Bewertung an. Es verweist auf ein eigens veröffentlichtes Video mit einem Faktencheck der Maßnahmen und Ergebnisse von Polizei und Staatsanwaltschaft. Die Strafverfolgungsbehörden respektierten öffentliche Kritik an ihren Ermittlungen, teilt ein Ministeriumssprecher mit. «Im vorliegenden Fall allerdings haben völlig Unbeteiligte in einer beachtlichen Dimension, weit über die Region und Deutschland hinaus, in zum Teil massiver Form Kritik geübt.» Falls diese strafbare Inhalte habe, sei das nicht hinzunehmen. Hier werde «nach Möglichkeit ermittelt und geahndet».

Der Berliner Psychologe und Extremismusexperte Ahmad Mansour sagt, die Kommentarhysterie beim Video der Kita-Mutter sei kein Wunder: «Sex, Mädchen, Kindergarten – da werden viele Ängste von Immigranten angesprochen.» Eine Instrumentalisierung des Videos von Islamisten in ihrem Hass gegen den Westen ist laut Mansour gut vorstellbar. «Dieser Fall in Koblenz macht traurig. Die heftigen Reaktionen zeigen auch, dass die Integrationsarbeit in Deutschland verbessert werden muss, damit Immigranten nicht auf so was hereinfallen», ergänzt der in Israel geborene palästinensische Araber.

(L'essentiel/dpa)