Maskenpflicht im Unterricht entfällt ab Mittwoch

Die Landesregierung hat am Dienstag beschlossen, die Maskenpflicht im Schulunterricht auszusetzen. Wie es in einer Mitteilung heißt, müssen Masken von Mittwoch, 22. September, an nur noch auf den Fluren in den Schulgebäuden getragen werden. Als Begründung nennt die Landesregierung eine mittlerweile stabilisierte Corona-Lage und die «voranschreitenden Normalisierung in verschiedenen Lebensbereichen».

Wir werden das morgen gemeinsam im Ministerrat beraten. Der Schutz in den #Schulen bleibt aber sehr wichtig. Wir setzen dazu auch weiterhin auf unsere #Teststrategie. Sie wirkt und hat viele Infektionen nach dem Schulstart verhindert. 2/2 #coronasaarland #saarland — Tobias Hans (@tobiashans) September 20, 2021

«Ich habe in den vergangenen Wochen in der Landesregierung immer wieder deutlich gemacht, dass eine Normalisierung des Lebens für Erwachsene auch mit Erleichterungen für Kinder und Jugendliche einhergehen muss», wird Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) in der Mitteilung zitiert. Das zuständige Sozialministerium sowie das Bildungsministerium sollen den Angaben zufolge nun so schnell wie möglich eine verbindliche Lösung mit Blick auf die Quarantäneanordnungen erarbeiten. Als Vorbild nennt die Landesregierung die Praxis im Nachbarland Rheinland-Pfalz.

(L'essentiel/dpa)