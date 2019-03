Mann beißt Tram-​​Kontrolleur in die Hoden

In Nancy wurde am Donnerstagabend ein Fahrkartenkontrolleur von einem Schwarzfahrer besonders hinterhältig attackiert. Das berichtet der Républicain Lorrain. Als ihm der Kontrolleur ein Ticket ausstellen wollte, biss der Mann zu: zuerst in den Arm, dann in die Hoden des Opfers. Der 25 Jahre alte Täter, der anscheinend nicht Herr seiner Sinne war, wurde wenig später von der Polizei festgenommen.

Zwar musste der Kontrolleur von einem Atzt untersucht, aber glücklicherweise nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Der Beißer wird nun wegen Körperverletzung angeklagt.

(th/L'essentiel)