Mann gerät beim Dampflok-​​Spektakel auf Gleis

Nach einem schweren Personenunfall bei einem historischen Dampflok-Spektakel hat die Bundespolizei ihre Ermittlungen eingestellt. «Ein Fremdverschulden wird derzeit ausgeschlossen», sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Montag in Trier. Den Beamten liege ein Video eines Zeugen vor. Der 59-Jährige war am vergangenen Samstag im Trierer Bahnhof in das Gleisbett geraten und zwischen Lok und Bahnsteig eingeklemmt worden. Nach einer Beinoperation sei der Zustand des Mannes aus der Eifel «kritisch», sagte der Sprecher.

Bei der Nostalgie-Eisenbahnveranstaltung «Dampfspektakel» können Personen mit historischen Lokomotiven fahren. Insgesamt standen an vier Tagen (bis 1. Mai inklusive) rund 130 Sonderfahrten im Norden von Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Luxemburg auf dem Fahrplan.

(L'essentiel/dpa)