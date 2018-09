Harmloser Luftballon löst Flächenbrand aus

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ein Luftballon hat in Remagen (Landkreis Ahrweiler) vermutlich erst einen Kurzschluss und dann einen Flächenbrand ausgelöst. Ein Zeuge hatte der Polizei gemeldet, dass ein «Kirmesluftballon» in eine Stromleitung geflogen sei, sagte ein Sprecher am Sonntag. Es habe sich dabei wohl um einen größeren Luftballon gehandelt, er sei aber vor Ort nicht mehr gefunden worden.

Durch den Kurzschluss kam es laut Polizei in zwei der sechs Remager Ortsbezirke zu einem Stromausfall, außerdem löste er einen Flächenbrand aus. Die Feuerwehr konnte den Brand nach Polizeiangaben unter Kontrolle bringen, bevor er auf einen kleinen Wald übergreifen konnte.

(L'essentiel/dpa)