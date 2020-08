Biker nach Wildunfall schwer verletzt

Ein 32-jähriger Motorradfahrer ist am Dienstagmorgen auf der B407 in Zerf mit einem Wildschwein kollidiert. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Kurz nach dem Ortseingang kreuzte das Tier den Weg des Mannes, er konnte nicht mehr ausweichen und stürzte daraufhin.

Der Rettungshelikopter brachte den Mann aus dem Kreis Merzig-Wadern mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Bundesstraße gesperrt werden. Das Wildschwein überlebte den Unfall nicht.

(L'essentiel)