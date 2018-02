Zoo Amnéville freut sich über tierischen Nachwuchs

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der Zoo Amnéville freut sich dieser Tage über vier Neuankömmlinge. Ein Nashorn und drei weiße Tigerbabys erblickten bereits Anfang Februar das Licht der Welt. Das Breitmaulnashorn-Mädchen wurde am 1. Februar geboren. Sie trägt den Namen Arenka und ist 85 Kilo schwer. Ihre Mutter Hekaw trug sie 15 Monate in ihrem Bauch. Nun wacht der zwei Tonnen schwere Vater Benny über seine kleine Familie.

Nashörner sind eine bedrohte Spezies. Weniger als 25.000 Exemplare leben heute noch in freier Wildbahn. Täglich werden im Schnitt vier Nashörner von Wilderern getötet. Der Zoo von Amnéville besitzt eine der beiden größten Nashorngruppen Europas. Die «kleine» Arenka ist der vierte Nashorn-Nachwuchs, der dort geboren wurde.

Nur vier Tage später waren die Zoomitarbeiter wieder in heller Aufregung. Denn am 5. Februar brachte auch Orissa, eine wunderschöne, weiße bengalische Tigerdame Drillinge zur Welt. Insgesamt 110 Tage trug die stolze Tigermama ihren Nachwuchs unter ihrem Herzen. Das Männchen Mohan und die beiden Weibchen Râni und Raja werden nun zunächst einmal von ihrer Mutter aufgezogen, bevor sie ihren Vater Kantaji kennenlernen können. Auch Bengalische Tiger sind vom Aussterben bedroht. Heute gibt es weniger als 4000 Tiger, die in freier Wildbahn leben – darunter etwas mehr als 2000 bengalische Tiger.



(Jérôme Wiss/L'essentiel)