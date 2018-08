Luxemburger retten sich aus brennendem Haus

In Oberbillig an der Mosel ist am späten Sonntagabend ein Feuer in einem Ferienhaus ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, lagerten mehrere Gasflaschen in dem Haus, die gegen 22.45 Uhr explodierten und das Haus zum Einsturz brachten. Ein Ehepaar aus Luxemburg befand sich zu dem Zeitpunkt im Haus, konnte sich aber unverletzt aus den Flammen retten.

Das 25 Quadratmeter große Wochenendhaus wurde durch den Brand komplett zerstört. Es entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Die Bewohner der umliegenden Ferienhäuser wurden vorsorglich gebeten, ihre Häuser zu verlassen. Erst am frühen Montagabend konnten die rund 80 Kräfte der Feuerwehr ihren Einsatz beenden. Wieso der Brand ausgebrochen war, steht noch nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

(sw/L'essentiel)