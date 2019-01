Ein Kalb musste bereits getötet werden

In Rheinland-Pfalz und dem Saarland sind drei Verdachtsfälle auf Blauzungenkrankheit aufgetreten. Sicherheit sollen Untersuchungen des Friedrich-Loeffler-Instituts in Greifswald bringen. Das Landesuntersuchungsamt (LUA) in Koblenz habe die virale Infektionskrankheit bereits nachgewiesen, warte aber auf eine Bestätigung des nationalen Referenzlabors, um jeden Fehler auszuschließen, sagte ein Sprecher des LUA am Freitag in Koblenz. In einem Betrieb im Kreis Trier-Saarburg war bereits ein Kalb vorsorglich getötet worden, ob weitere Tiere geschlachtet werden, stand zunächst nicht fest.

Mit dem Untersuchungsergebnis des Falls aus dem Kreis Trier-Saarburg sei möglicherweise noch am Freitag zu rechnen. Die beiden anderen würden erst nächste Woche erwartet, sagte der LUA-Sprecher. Sie beträfen Zweibrücken und den Saarpfalz-Kreis.

Ganz Rheinland-Pfalz wäre Sperrgebiet

Der Verdacht im Kreis Trier-Saarburg habe sich bei einem Routinetest ergeben, sagte der Sprecher der Kreisverwaltung Trier-Saarburg, Thomas Müller, in Trier. Das geschlachtete Kalb stammte ursprünglich aus einem Milchviehbetrieb aus dem Kreis Kaiserslautern, hatte Staatssekretär Thomas Griese (Grüne) am Donnerstag im Umweltausschuss gesagt. Beide Betriebe seien gesperrt worden.

Bei einem Ausbruch der Blauzungenkrankheit müssen in einem Radius von 150 Kilometern Sperrgebiete eingerichtet werden. Weil die Krankheit bereits im Dezember in Baden-Württemberg ausgebrochen war, sind Teile von Rheinland-Pfalz und dem Saarland bereits Sperrgebiet. Damit dürften mindestens zwei Jahre keine Rinder, Schafe, Ziegen, Rehe und Lamas aus dem Gebiet gebracht werden, sagte der LUA-Sprecher. Es sei denn, sie seien geimpft und hätten den Virus nachweislich nicht.

Sollte sich der Fall aus dem Kreis Trier-Saarburg bestätigen, würde nach Darstellung der Fachleute ganz Rheinland-Pfalz zum Sperrgebiet. Die Blauzungenkrankheit ist eine Viruserkrankung, die vor allem Schafe, Ziegen und Rinder befallen kann. Für den Menschen gilt sie als ungefährlich.

(L'essentiel/dpa)