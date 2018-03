18-​​Jährige schreibt SMS und tötet Biker – drei Jahre Haft

Am 24. September vergangenen Jahres tötete eine Fahranfängerin auf der Autobahn 31 in der Höhe von Mondelange – kaum 30 Kilometer von Luxemburg entfernt – einen 40 Jahre alten Motorradfahrer, weil sie am Steuer mit ihrem Handy spielte. Am Dienstag verurteilte das Strafgericht Thionville die 19-Jährige wegen Totschlags zu einer dreijährigen Haftstrafe, davon zwei Jahre auf Bewährung. Das berichtet France 3 Lorraine.

Im Laufe der Ermittlungen und der Gerichtsverhandlung hatte sich herausgestellt, dass die damals 18-Jährige in der letzten Viertelstunde vor dem Unfall insgesamt zwölf Kurznachrichten verschickt und erhalten hatte. Zum Zeitpunkt des Crashs las die junge Frau gerade eine weitere SMS. Bei einer Geschwindigkeit von 125 Stundenkilometern übersah sie einen vor sich fahrenden Biker und verletzte ihn tödlich.

Die Witwe des Motorradfahrers erklärte im Fernsehen, dass sie hoffe, dass das Drama dazu führe, Autofahrer auf die Gefahr von Telefonen am Steuer zu sensibilisieren.

