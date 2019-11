Mit dem Zug von Saarbrücken nach Moskau

Zugverbindungen und die Anbindung an den Fernverkehr werden in der Großregion oft thematisiert. Denn Züge gelten gemeinhin als Verkehrsmittel der Zukunft. Politiker und Bahngesellschaften entwerfen daher große Pläne – und blicken weit, weit in die Zukunft.

Die Russische Staatsbahn macht jetzt Nägel mit Köpfen: Ab dem 17. Dezember 2020 (!) verkehrt ein Zug einmal wöchentlich zwischen Saarbrücken und Moskau. Es ist ein Zwischenhalt auf der Achse Paris-Moskau, bedingt durch einen Fahrplanwechsel bei der Russischen Bahn.

Dauert 35 Stunden und 40 Minuten

Am 19. Dezember trifft der erste Zug aus Moskau in Saarbrücken ein. Wer in der russischen Hauptstadt eingestiegen ist und in Saarbrücken wieder aussteigt, hat 35 Stunden und 40 Minuten im Zug gesessen – natürlich nur, sofern es keine Verspätungen gibt.

Interesse geweckt? Kein Problem, am späten Abend fährt der Zug zurück nach Moskau. Die Tickets für die Erste Klasse kosten rund 400 Euro, die für die Zweite Klasse 290 Euro. Erhältlich sind sie in Reisezentren der Deutschen Bahn und über die Internetseite der Russian Railways. Geht doch!

Würden Sie einsteigen?

(mb/L'essentiel)