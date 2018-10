Frau baut Unfall und springt von Brücke

Artikel per Mail weiterempfehlen

Suizid-Gedanken? Unter Plagen Sie sich manchmal mit? Unter prevention-suicide.lu finden sie eine Liste von Einrichtungen, die akutpsychiatrische Versorgung und Krisenintervention in Luxemburg betreiben und Sie bei Bedarf an andere Hilfsstellen verweisen können.

Am frühen Samstagmorgen war eine 58-jährige Frau in ihrem Pkw auf der Bundesautobahn A60 aus Richtung Bitburg kommend in Richtung Belgien unterwegs. Auf der Prümtalbrücke verlor sie aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte mehrfach gegen die linke und anschließend gegen die rechte Leitplanke der brücke.

Nachdem sie zum Stehen kam, stieg sie aus ihrem total beschädigten Wagen aus, kletterte über die Leitplanke und stürzte von der Brücke. Sie konnte unterhalb des Bauwerks nur noch tot geborgen werden. Die genauen Umstände werden zur Zeit noch ermittelt.

Die BAB 60 musste für 4 Stunden vollgesperrt werden.

(L'essentiel)