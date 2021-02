Koblenz bringt Obdachlose wegen Kälte im Hotel unter

Wegen der eisigen Temperaturen haben Städte und Hilfsorganisationen ihre Angebote für obdachlose Menschen in Rheinland-Pfalz zum Teil ausgeweitet. In Koblenz etwa seien die 28 Plätze in einem Übernachtungsheim der Caritas belegt, erklärte ein Sprecher der Stadt. Die Stadt wolle nun weitere Obdachlose in zwei Hotels unterbringen. In den Wohnungen der Stadt könnten 30 Personen übernachten, aufgrund der Corona-Pandemie würden derzeit aber nicht alle Plätze genutzt.

Zudem habe der Stadtrat die Verwaltung aufgefordert, die Erfahrungen in Ulm abzufragen, wo spezielle Schlafkapseln aufgestellt wurden. Die sogenannten Ulmer Nester stehen zwar im Freien, sind aber aus Holz und Blech gefertigt und isoliert.

« Es geht jetzt einfach ums Überleben »

Etwas Ähnliches wie die «Ulmer Nester» will der Mainzer Sozialmediziner Gerhard Trabert der Stadt nun ebenfalls vorschlagen - als Notlösung: Einfache Holzwägen auf Rädern, in denen man geschützt vor der Kälte schlafen könne. Sie seien schon einmal bei der Zitadelle in Mainz im Einsatz gewesen, das Ordnungsamt habe die Nutzung dann jedoch untersagt.

Trabert vom Mainzer Verein Armut und Gesundheit schätzt, dass derzeit noch zehn bis 15 Personen in Mainz im Freien übernachten. «Es könnten aber auch noch mehr sein, wir schauen gerade in den Tiefgaragen vermehrt nach», sagte Trabert. In den Heimen seien keine Plätze mehr frei, die Container seien ebenfalls belegt. Es werde überlegt, nun vier statt drei Menschen pro Container unterzubringen. «Es geht jetzt einfach ums Überleben», meinte Trabert.

(L'essentiel/dpa)