Fünf Autos an schwerem Crash im Saarland beteiligt

Am frühen Mittwochmorgen ereignete sich in der saarländischen Hauptstadt ein schwerer Unfall. Als zwei PKWs in Saarbrücken gegen 4.35 Uhr das Deutschmühlental in Richtung Dr. Vogeler Straße befuhren, kam es zu einem Auffahrunfall, bei dem das Hinterrad des vorausfahrenden Wagens zu Bruch ging.

Dadurch wurde das Auto über die Fahrbahn geschleudert und knallte gegen eine auf der rechten Fahrbahn stehende Litfaßsäule. Danach wurde das Auto um 180 Grad gedreht und krachte gegen eine Laterne, ein Bushaltestellenschild sowie einen Betonpfeiler. Etwa 25 Meter weiter kam der Wagen dann zum Stehen.

Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt daraufhin mit stark erhöhter Geschwindigkeit auf der Gegenfahrbahn fort, wo er schließlich mit einem LKW kollidierte und zum Stillstand kam. Der 59-jährige Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Zwei weitere Insassen erlitten leichte Verletzungen.

Keine Trunkenheit am Steuer

Durch das umgestürzte Bushaltestellenschild und die Laterne wurden zwei parkende Fahrzeuge beschädigt. Die Unfallursache wird derzeit noch ermittelt. Der Konsum von Alkohol oder sonstigen Betäubungsmitteln wurde bereits ausgeschlossen.

Die Einmündungen Gersweiler Straße/Deutschmühlental sowie Metzer Straße/Dr. Vogeler Straße blieben bis 7 Uhr vollgesperrt.

