In diesem Mosel-​​Dorf ist die Zeit stehen geblieben

Artikel per Mail weiterempfehlen

Es gibt Orte, die sind wie Zeitkapseln. Im Jahr 1929 verschlägt es den Luxemburger Kunstmaler Nico Klopp aus Remich, wie so oft, ins benachbarte Sierck-sur-Moselle. In der Rue du Moulin überquert Klopp eine kleine Brücke, stellt seine Staffelei auf – und lässt den Pinsel über die Leinwand gleiten. Fast neun Jahrzehnte später ist das Werk jetzt wieder an seinen Entstehungsort zurückgekehrt.

«Beim ersten Besuch konnte ich es gar nicht glauben», sagt Armand A. Wagner. Er hält das Bild über die Brücke in der Rue du Moulin, die Ähnlichkeit mit der Realität wird sofort erkennbar. «Bis auf eine Haustür sieht alles noch genauso aus wie vor 89 Jahren.»

Wagner, gerichtlich vereidigter Sachverständiger für Luxemburger Kunst, hatte die bislang unbekannte Siercker Straßenszene eher zufällig aus einem Nachlass erstanden. Über den heutigen Wert des Bilds, auf dessen Rückseite noch der Originalpreis von 1750 luxemburgischen Franken geschrieben steht, schweigt er sich lieber aus. «Nico Klopp ist neben Joseph Kutter der bedeutendste Luxemburger Maler», sagt der Antiquitätenhändler.

Fast wie vor 89 Jahren: Armand Wagner am Entstehungsort des Bilds von Nico Klopp.

Über dem Leben von Nico Klopp lag jedoch eine große Tragik. Die Malerei bringt dem Winzersohn kaum Geld ein. Nur durch ein regelmäßiges Einkommen als Gemeinde-Kassenwart in Remich hält sich der «Hungerkünstler» über Wasser. 1930 stirbt Klopp, am Höhepunkt seines Schaffens, im Alter von nur 36 Jahren an einer Hirnhautentzündung. «Er musste sterben, damit man sah, was er wert war», schrieb der Journalist Batty Weber zwei Jahre nach Klopps Tod.

Auch mit Sierck-les-Bains, so heißt der Ort seit 1936, geht es in der Folge steil bergab. Bombardements und ein Hochwasser setzen den Sierckern in den 1940er Jahren schwer zu, das historische Zentrum verfällt. Mehr als ein Dutzend der schmalen Gebäude, viele davon aus dem 18. und 19. Jahrhundert, stehen seit Jahrzehnten leer.

Das historische Zentrum von Sierck gleicht heute einer Ruine.

Die frühere Épicerie Friedmann blieb seit den 1960er Jahren praktisch unberührt.

«Es tut sich etwas in Sierck, aber leider nur langsam», sagt Laurent Steichen. Der 56-Jährige ist seit 2008 Bürgermeister der Gemeinde mit 1700 Einwohnern. Knapp die Hälfte der Siercker pendelt jeden Tag zur Arbeit ins Großherzogtum.

«Wir sind dabei, unser geschichtliches Erbe zu restaurieren», erzählt Steichen in perfektem Luxemburgisch. Das historische Gebäude, das bis 1993 das renommierte Restaurant Vénerie beherbergte und früher auch zahlreiche Gäste aus Luxemburg anlockte, ist gerade umfassend renoviert worden. Künftig soll das Haus als Bankfiliale dienen. Im Sommer steht der Abriss des leerstehende Hospizes in der Rue du Moulin an, um Touristen eine bessere Sicht auf das imposante Château des Ducs de Lorraine zu ermöglichen. Doch die Neubelebung braucht Zeit – und Geld. Geld, das einer kleinen Kommune wie Sierck nicht zur Verfügung steht.

«Die Verhandlungen mit dem französischen Denkmalschutz sind schwierig», sagt Steichen. «Sie machen uns zwar Vorschriften, stellen uns aber kein Geld zu Verfügung.» Auch Immobilienspekulanten, die einen Teil der verfallenen Häuser aufkauften, bereiten dem Bürgermeister Kopfzerbrechen. Das Erbe der Vergangenheit lastet schwer auf Sierck – doch Gemeindevater Steichen hofft, dass das Moselstädtchen mit dem morbiden Charme doch noch irgendwann wachgeküsst wird.

1985 erschien den Sierckern der Heiland. Wie das Konterfei auf die Hausmauer kam, ist bis heute ungeklärt. Die angebliche Jesus-Erscheinung lockt auch heute noch Touristen in die Moselgemeinde.

(Jörg Tschürtz/L'essentiel)