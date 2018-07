Saarländer stapeln Müll auf mobilem Blitzer

Kein Mensch mag Blitzer. Nirgendwo. Auch im Saarland stehen die mobilen Radargeräte nicht gerade in dem Ruf, einen wertvollen Beitrag für die Verkehrssicherheit zu leisten – schließlich sind sie versteckt und man erfährt von ihrer Anwesenheit erst, wenn man geblitzt wurde oder wenn unerfreuliche Post im Briefkasten steckt. Abschreckungswirkung gleich Null.

Immer wieder machen sich Menschen – wohlgemerkt illegalerweise – an den mobilen Ärgernissen zu schaffen. So teerten und federten vermutlich genervte Autofahrer eines der Geräte vergangenen März, im Mai bepinselten sie ein weiteres Gerät. Das ist natürlich Sachbeschädigung und somit verboten.

Cleverer stellten sich hingegen Unbekannte im saarländischen Neunkirchen an. Sie machten sich nicht an dem Gerät selbst zu schaffen, sondern stapelten lediglich Müll davor auf und versperrten dem Gerät somit die Sicht. Doch auch das ist eine unzulässige Manipulation und nicht zur Nachahmung empfohlen. Aber immerhin beschädigten sie die Radarfalle nicht. Das dürfte den einen oder anderen gefreut haben, der an dem Tag zu schnell unterwegs war. In einer Facebook-Gruppe machten sich die Nutzer auch kräftig über die Aktion lustig: «Die perfekte Tarnung», findet einer, «Dachten die echt, das sei ne Müllpresse?», fragt ein anderer.

(dix/L’essentiel)