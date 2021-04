«Systemkritiker» soll hinter Entführung stecken

Die achtjährige Mia Montemaggi ist nach ihrer Entführung in Frankreich am 18. April in einem besetzten Haus in Sainte-Croix gefunden worden. Nun hat die Staatsanwaltschaft Nancy einen internationalen Haftbefehl gegen Rémy Daillet-Wiedemann erlassen. Der französische Verschwörungstheoretiker und Systemkritiker wird verdächtigt, der Kopf hinter der Entführung zu sein. Das berichtet die öffentlich-rechtliche Fernsehanstalt France Télévisions unter Berufung auf AFP.

Mias Mutter verhaftet

Laut der Staatsanwaltschaft spielte der Franzose «bei der Organisation der Entführung» eine wichtige Rolle. Daillet habe den Entführern die Kontaktdaten der Mutter geliefert. Die Polizei in Sainte-Croix im Kanton Waadt fand Mia in einem Holzhaus, das zu einem besetzten Fabrikareal gehört. Sie verhaftete Mias Mutter, die Kontakte zur Prepper-Szene haben soll.

«Die Mutter wollte am Rande der Gesellschaft leben», hatte Nicolas Heitz, der Staatsanwalt von Épinal, vor einigen Tagen erklärt. Sie wurde als «sehr rebellisch» beschrieben und soll Anhängerin der Verschwörungsbewegung QAnon sein.

