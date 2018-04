Plastikmüll auf A61 – Fahrer betrunken

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ein mit Kunststoffmüll beladener Lastwagen ist am Donnerstagabend auf der Autobahn 61 bei Niederzissen (Landkreis Ahrweiler) umgekippt. Mehrere Müllsäcke und deren Inhalt verteilten sich nach Polizeiangaben vom Freitag über die Fahrbahn in Richtung Koblenz. Der 33 Jahre alte Fahrer sei betrunken gewesen und habe die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Durch den schlingernden Lkw-Anhänger sei auch ein Auto beschädigt worden. Verletzte habe es nicht gegeben. Um den Anhänger später wieder aufzurichten und die Fahrbahn zu säubern, musste nach Polizeiangaben ein Teil der Autobahn bis in die frühen Morgenstunden gesperrt werden.

Infolge der zeitweisen Sperrung der Fahrbahn, entstand ein Rückstau von 7 Kilometern. Erst um 2:00 Uhr konnte die Fahrbahn wieder wie gewohnt befahren werden.

(Angaben laut Verkehrsdirektion Koblenz)

