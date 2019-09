Mann aus Nancy erpresst Stieftochter von Macron

Nach Informationen der französischen Tageszeitung Le Parisien wurde vor wenigen Tagen ein 27-jähriger Mann verhaftet. Der Person wird vorgeworfen, Tiphaine Auzière, Tochter von Brigitte Macron und Steiftochter des französischen Präsidenten, zu erpressen. Der Mann aus Nancy habe Auzière immer wieder angeschrieben und behauptet, im Besitz von kompromittierenden Material über das Präsidentenpaar zu sein, das den Präsidenten «schwächen» könnte.

Laut Le Parisien hat Auzière jedoch nie auf diese Nachrichten geantwortet und auch keine Beschwerde eingereicht. Dennoch wurde eine Untersuchung eingeleitet, um den Erpresser zu finden. Am 17. September wurde er schließlich in Polizeigewahrsam genommen und am 30. Januar vor Gericht gestellt. Ihm drohen fünf Jahre Gefängnis und eine Geldstrafe in Höhe von 75.000 Euro.

(nc/L'essentiel)