50 Franzosen bei illegaler Orgie in Virton erwischt

Trotz scharfer Corona-Beschränkungen finden in Belgien weiterhin heimliche Parties statt. Nachdem zuletzt eine heimliche Orgie in Brüssel aufgeflogen war, fand dieses Mal eine Feier in Saint-Mard in der Nähe von Virton statt. Wie Sudpresse berichtet, fand diese Feier in einem Haus unweit einer Klinik statt. Als die Beamten die Feier unterbrachen, fanden sich rund 50 Gäste. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft waren ausschließlich französische Staatsbürger anwesend.

Wie die belgische Zeitung weiter berichtet, soll es sich um die Geburtstagsfeier einer Französin handeln. In einer ersten Meldung war noch von 20 Gästen die Rede gewesen. Die Beamten stürmten gegen drei Uhr Nachts und verhängten Bußgelder gegen die Anwesenden. 250 Euro Geldstrafe wurden für jeden Partygast fällig, die Strafen mussten die Gäste an Ort und Stelle bezahlen. Den Eigentümer des Hauses erwartet ebenfalls eine Anzeige. Zahlreiche Personen seinen zudem beim Eintreffen der Beamten nackt gewesen. Auf dem Gelände entdeckten die Polizisten laut dem Zeitungsbericht außerdem Lachgas und Escortdamen.

(mm/L'essentiel)