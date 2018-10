Igel suchen Schlafplätze – so können Sie helfen

Die feuchte Nase am Boden, die spitzen Stacheln aufgerichtet: Jetzt sind Igel unterwegs, auf der Suche nach einem Winterquartier, etwa in einem Laub- oder Reisighaufen. Die kleinen Säugetiere sind im Herbst entgegen ihren sonstigen Gewohnheiten auch tagsüber auf den Beinen, um sich Winterspeck anzufressen. «Das ist nötig, denn während ihres bis zu einem halben Jahr andauernden Schlafes verlieren sie zwischen zwanzig und vierzig Prozent ihres Körpergewichts», erklärt der Naturschutzbund (Nabu).

In Rheinland-Pfalz ist der Braunbrustigel (Erinaceus europaeus) auf der Roten Liste der Säugetiere als gefährdet eingestuft, auf der Stufe 3 der vierteiligen Skala zwischen potenziell gefährdet (4) und ausgestorben (0). Allerdings sind nach Angaben einer Sprecherin des Umweltministeriums keine Aussagen zur Bestandsentwicklung möglich, es gibt keine Schätzungen zur Größe der Igelpopulation.

Igel-Population offenbar geschrumpft

«Wir haben den Eindruck, dass die Zahl der Igel insgesamt zurückgegangen ist», sagt Andrea Friebe in der Wildvogel- und Igelpflegestation Kirchwald in der Vordereifel. Dies zeige sich sowohl bei der Zahl der in der Station aufgenommenen Tiere als auch bei der Sichtung von Tieren, die von Autos überfahren wurden. Im vergangenen Jahr wurden 244 Igel in der Station aufgenommen, für dieses Jahr erwartet die Station, dass die Zahl etwa gleichgeblieben ist. Meist werden geschwächte, kranke oder verwaiste Tiere von Spaziergängern oder Gartenbesitzern gebracht. «Wir ziehen sie hier auf und wildern sie dann aus», sagt die Tierschützerin.

Bei der Nabu-Regionalstelle Rheinhessen seien etwas weniger Fundmeldungen eingegangen, aber ein eindeutiger Befund sei nicht möglich, sagt Nabu-Sprecherin Kerstin Schnücker. Es seien sowohl ausgehungerte als auch fette Igel gesichtet worden.

So können Sie Igeln helfen

Neben Insekten sind auch Schnecken und Regenwürmer eine wichtige Nahrungsgrundlage der kleinen Säugetiere. Da diese im trockenen Sommer sehr gelitten hätten, sei diese Nahrung für Igel nur eingeschränkt verfügbar gewesen.

Auch Frank Wörner aus Gebhardshain im Westerwald sieht in der geringeren Zahl von toten Tieren auf der Straße einen Hinweis darauf, «dass der Igelbestand dramatisch abgenommen haben könnte». Rheinland-Pfalz sei eines von von sechs Bundesländern, in denen der Igel als gefährdet eingestuft werde. Gartenbesitzer könnten den kleinen Tieren helfen, wenn sie keine «kurzgeschorene Zierrasen wie Teppichboden» anlegten, sondern ihnen einen geschützten Laubhaufen zur Verfügung stellten.

(L'essentiel/dpa)