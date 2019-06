Auto-​​ und Motorradfahrer sterben bei Unfall

Artikel per Mail weiterempfehlen

Bei zwei schweren Verkehrsunfällen sind im Saarland ein Autofahrer und ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Die Polizei gehe derzeit davon aus, dass der 40 Jahre alte Autofahrer und der 28 Jahre alte Motorradfahrer mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren seien, teilte eine Sprecherin am Sonntag mit. Gutachter müssten in beiden Fällen aber noch die genauen Unfallumstände klären.

Der 40-Jährige war in der Nacht zum Samstag auf der A8 bei Perl ums Leben gekommen, der 28-Jährige am späten Freitagabend bei Münchwies im Kreis Neunkirchen. Laut Polizei verlor der 40-Jährige kurz vor der Grenze zu Luxemburg in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Mann prallte demnach gegen die Mittelleitplanke, rutschte eine Böschung hinunter und stieß gegen einen Hochsitz.

Der 28 Jahre alte Motorradfahrer kam auf einer Landstraße von der Spur ab und prallte auf der Gegenfahrbahn frontal gegen einen Traktor. Dabei wurde der Mann tödlich verletzt.

(L'essentiel/dpa)