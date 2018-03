Polizei «hüpft» per Helikopter zu Verkehrskontrollen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Im Kampf gegen Schleuser und illegale Einreisen hat die Bundespolizei am Sonntag im deutschen Grenzgebiet zu Frankreich, Luxemburg und Belgien rund 700 Personen kontrolliert. Bei der sogenannten «Sprungfahndung» kamen zwei Hubschrauber zum Einsatz, die 14 Beamte zu verschiedenen mobilen Kontrollstellen rund um Trier, Kaiserslautern und Bexbach (Saarland) brachten, wie die Bundespolizei am Montag in Koblenz mitteilte. Bei der Aktion habe es 23 «Fahndungstreffer» gegeben, darunter vier illegale Einreisen einschließlich einem Fall der Beihilfe.

Die letzte «Hubschraubersprung-Fahnung» der Bundespolizei im Grenzgebiet hatte es im Oktober gegeben. Im vergangenen Jahr stellte die Bundespolizeidirektion Koblenz insgesamt rund 3800 Menschen fest, die unerlaubt eingereist waren oder sich illegal im Land aufhielten. Da von diesen weit mehr als die Hälfte in den Bereichen Bexbach, Kaiserslautern und Trier registriert worden waren, lag nun bei der Hubschrauber-Fahndung hier der Fokus.

Bei einer Sprungfahndung setzt ein Hubschrauber ein Einsatzteam an einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt wie einem Kreisel oder einer Autobahnauffahrt ab. Die Beamten bauen daraufhin in Windeseile eine mobile Kontrollstelle auf und winken verdächtige Fahrer heraus. Nach nur einer Stunde packt das Team wieder alles zusammen und macht sich per Hubschrauber auf zum nächsten Kontrollpunkt. Ziel ist es zu vermeiden, dass Kriminelle im Vorhinein vor Kontrollen gewarnt werden.



(L'essentiel/dpa)