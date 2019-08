17-​​Jähriger stirbt nach Messerstecherei

Artikel per Mail weiterempfehlen

Im französischen Fameck, etwa 25 Kilometer von der Luxemburger Grenze entfernt, ist nach Angaben der Zeitung France Bleu Lorraine Nord ein Kampf zwischen zwei im Drogenmilieu rivalisierenden Banden ausgebrochen. Gegen 15.30 Uhr hat die Feuerwehr einen jungen Mann vorgefunden, der mit mehreren Messerstichen verletzt wurde. Da ein Stich sein Herz traf, starb der 17-Jährige wenige Stunden später im Krankenhaus.

Zwei weitere Minderjährige erlitten bei dem Kampf schwere Verletzungen und befinden sich noch in ärztlicher Behandlung. Die Angreifer, die aus dem benachbarten Uckange kamen, konnten vom Tatort fliehen. Die Polizei hat ihre Präsenz auf den Straßen der Gemeinden massiv verstärkt, da sie weitere Kämpfe befürchtet. Bilder einer Überwachungskamera könnten dabei helfen, die Täter zu überführen. Sie werden derzeit ausgewertet. Ein ähnlicher Kampf ereignete sich in der Gegend bereits am 17. Juli.

(dj/L'essentiel)