Steinmeier zeichnet saarländischen Spitzenkoch aus

Der saarländische Drei-Sterne-Koch Christian Bau ist von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier geehrt worden. Zusammen mit zahlreichen anderen Künstlern erhielt der 47-Jährige am Dienstag den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland. Auszeichnungen bekamen unter anderem auch Komiker Otto Waalkes, Filmkomponist Hans Zimmer («König der Löwen»), Maler Neo Rauch, Fotograf Jim Rakete oder Caroline Link («Nirgendwo in Afrika»).

«Christian Bau ist ein Koch von Weltrang», hieß es zur Begründung. «Überall auf der Welt lassen sich Spitzenköche von ihm inspirieren und von weither kommen Menschen, um seine Kochkunst zu erleben.» Bau mit seinem Restaurant «Victor's Fine Dining by Christian Bau» in Perl war 2017 vom Restaurantführer «Gault&Millau» zum «Koch des Jahres» gekürt worden. 2005 erhielt er vom Restaurantführer «Guide Michelin» zum ersten Mal drei Sterne - als jüngster Koch in Deutschland.

Die insgesamt 13 vom Bundespräsidenten ausgezeichneten Frauen und 16 Männer kommen aus Deutschland, Frankreich, Israel, der Schweiz und den USA. «Kunst darf und soll auch Widerspruch ernten», sagte Steinmeier. «Dass wir Widerspruch in unserer Gesellschaft und in unserem Land aushalten und wissen, wie wichtig er ist: Das macht unsere Freiheit aus.»

(L'essentiel/dpa)