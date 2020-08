Mann findet bei Mäharbeiten 30 kleine Goldbarren

Marius Müller-Westernhagen hat es in «Mit 18» schon gesungen: «Gold find' man bekanntlich im Dreck und Straßen sind aus Dreck gebaut»: Ein Mitarbeiter einer Straßenmeisterei in Rheinland-Pfalz hat im Gras insgesamt 30 kleinere Goldbarren mit einem Gesamtgewicht von 75 Gramm gefunden. Der Wert werde auf rund 3900 Euro geschätzt, teilte die Stadt Pirmasens am Dienstag mit.

Der Fund ereignete sich bereits 2019, doch erst jetzt scheint der Fall geklärt. Demnach mähte der Mann mit einem Unimog den Grünstreifen entlang der B270, als er etwas im Gras funkeln sah: 30 Barren zu 2,5 Gramm Feingold im Scheckkartenformat, in Plastikhüllen und mit Seriennummern, wie die Stadt mitteilte.

Der Polizei zufolge war die Sendung damals wohl mittels Kurierdienst zu einem Empfänger unterwegs. Inzwischen sei die Überstellung angebahnt worden, hieß es. Auch der Finder kann sich freuen: Der 44-Jährige erhält der Stadt zufolge fünf Goldbarren als Finderlohn.

(L'essentiel/dpa)