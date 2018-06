«Witzbold» wirft mit Flasche auf Feuerwehr

Artikel per Mail weiterempfehlen

Einen äußerst fragwürdigen Humor hat offenbar ein 35-jähriger Bewohner der Marxstraße in Rehlingen. Wie die Dillinger Polizei am Montag mitteilt, hat der Mann am Samstagabend Feuerwehrleute mit einer Schnapsflasche beworfen. Die Rettungskräfte waren zu einem Unwettereinsatz ausgerückt, da der Keller des Nachbarn des Mannes von den starken Regenfällen überflutet worden war.

Wie es im Bericht der Polizei heißt, sei «nur durch einen glücklichen Zufall niemand getroffen» worden und die Flasche am Löschfahrzeug zerschellt. Als die Polizei den betrunkenen Werfer befragte, machte dieser keine Angaben zu seiner Motivation. Allerdings fand er sein Verhalten sehr amüsant.

Auf ihn kommt nun eine Strafanzeige wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Widerstand gegen Rettungskräfte zu.

(sw/L'essentiel)