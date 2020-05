Bombenentschärfung: 2700 Trierer werden evakuiert

???? Heiko Pagel vom Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz der @ADD_rlp erklärt heute in der Baugrube, was es mit der Entschärfung und der #Trierbombe auf sich hat. Er wird auch im Team sein, dass am Mittwochabend die Bombe entschärfen wird. #Trier pic.twitter.com/Mymx7l17RX — stadt_trier (@Stadt_Trier) May 18, 2020

Wegen der geplanten Entschärfung einer Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg in Trier müssen am heutigen Mittwoch bis 18 Uhr rund 2700 Anwohner zur Sicherheit ihre Häuser verlassen. Die Entschärfung der 250-Kilogramm-Bombe ist für den Abend gegen 19.30 Uhr geplant. Die britische Fliegerbombe war am Montag bei Bauarbeiten auf einem Grundstück nahe des Mattheiser Weihers gefunden worden. Die Straßen des Evakuierungsgebietes in einem Umkreis von 500 Metern um den Fundort würden gegen 17 Uhr gesperrt, teilte die Stadt mit.

⚠️Der eingezeichnete Bereichs wird am Mittwoch von der Evakuierung wegen der Entschärfung der #Trierbombe betroffen sein. Genau Listen mit Straßen und Hausnummern folgen. pic.twitter.com/5M2Eq8U5BY — stadt_trier (@Stadt_Trier) May 18, 2020

Die Bombe liegt in einer Baugrube auf einem privaten Grundstück, von ihr gehe zurzeit keine Gefahr aus. Das Gelände sei abgesperrt und werde von Mitarbeitern des Trierer Ordnungsamtes bewacht, hieß es. Laut einem Experten des Kampfmittelräumdienstes sei der Zustand der Bombe gut, auch der des Zünders.

(L'essentiel/dpa)