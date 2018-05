Wassermassen im Hunsrück reißen Autos mit

Artikel per Mail weiterempfehlen

Gewaltige Regenfälle haben am Sonntagabend im Südwesten von Rheinland-Pfalz Keller und Straßen überschwemmt. In Herrstein und Fischbach (Landkreis Birkenfeld) zählte die Feuerwehr in der Nacht zum Montag 300 Einsatzstellen. Verletzt wurde nach vorläufigen Informationen niemand, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Noch am frühen Montagmorgen galt in den beiden Orten demnach Katastrophenalarm. Autos seien von den Wassermassen des über die Ufer getretenen Fischbachs mitgerissen worden. Hausbewohner konnten ihre Häuser aufgrund des immer weiter ansteigenden Wasserpegels nicht mehr verlassen.

Überflutete Straßen in Kaiserslautern.

Eineinhalb Meter hohe Flutwelle

Rund 250 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Technischem Hilfswerk und Hilfsorganisationen waren mit dem Auspumpen von Kellern und der Evakuierung hilfsbedürftiger Personen beschäftigt. Einsatzleiter Eberhardt Fuhr rechnete damit, dass der Einsatz noch weit in den Montag hineinreichen werde.

In Herrstein gab es Schäden in einem Industriebetrieb, nachdem laut Informationen der Kreisverwaltung Birkenfeld eine 1,60 Meter hohe Flutwelle durch den Ort geschwappt war. In Fischbach wurde eine Brücke schwer beschädigt und ein Großteil der Hauptstraße überflutet. Die Landstraße 160 wurde zwischen Fischbach und Herrstein gesperrt.

Blitz schlug in Haus ein

Auch in anderen Teilen von Rheinland-Pfalz hinterließ das Unwetter Spuren. In Hübingen (Verbandsgemeinde Montabaur) schlug ein Blitz in ein Einfamilienhaus ein. Zu einem Brand kam es aber nicht.

In Höhr-Grenzhausen (Westerwaldkreis) stürzte während des Gewitters ein Baum auf das Dach eines Wohn- und Geschäftshauses. Verletzt wurde auch hier niemand. In Kaiserslautern fluteten die Regenmassen am Sonntagnachmittag einige Straßen und Keller.

Der Deutsche Wetterdienst hatte vor schweren Gewittern am Sonntagabend in Rheinland-Pfalz gewarnt. Die Unwetterwarnung wurde am späten Abend aufgehoben. Doch auch am Montag wird es wieder nass – die Meteorologen rechnen im Tagesverlauf mit weiteren Gewittern, Schauern und auch Starkregen.

(L'essentiel/dpa)