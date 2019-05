Polizei verfolgt betrunkenen LKW-​​Fahrer

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ein betrunkener Lastwagenfahrer hat sich in Saarburg eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert – zunächst auf Rädern, dann zu Fuß. Der Mann sei am Montag mit einem Lastwagen, auf dessen Ladefläche zwei Schrottautos übereinander gestapelt waren, durch die Stadt in Rheinland-Pfalz gefahren, teilte die Polizei mit. Zunächst hatten sich Zeugen bei der Polizei gemeldet, weil sie fürchteten, der Lastwagen könnte wegen der Ladung und der riskanten Fahrweise des Mannes umkippen.

Als Polizisten ihn anhalten wollten, versuchte er zunächst mit dem Lastwagen zu fliehen. Schließlich ließ er den Lkw stehen und flüchtete zu Fuß weiter. Die Beamten und einige Passanten verfolgten ihn, schließlich konnte ein Polizist ihn überwältigen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 24-Jährige per Haftbefehl gesucht wird. Er habe keinen Führerschein gehabt und sei betrunken gewesen. Die Polizei brachte ihn daraufhin in ein Gefängnis.

(L'essentiel/dpa)