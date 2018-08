Achtung! Hier blitzt es heute in der Großregion

Artikel per Mail weiterempfehlen

Blitzer am Mittwoch, den 22. August 2018:

Für das Saarland:

L111 zwischen St. Ingbert und Blieskastel L152 zwischen Nunkirchen und Weiskirchen BAB 1 zwischen der AS Eppelborn und der AS Riegelsberg BAB 8 zwischen der AS Heusweiler und dem AK Neunkirchen

Für Rheinland-Pfalz:

B257, Hörschhausen B421, Panzweiler

Anmerkung: Nicht alle Geschwindigkeitskontrollen der Polizei werden auch angekündigt.

(L'essentiel)