Gerangel wegen Langsamfahrer an der Mosel

Eine beschauliche Ausfahrt entlang der Mosel ist in einem handfesten Streit geendet. Zunächst überholte ein 44-Jähriger mit seinem Auto eine für seinen Geschmack zu langsam fahrende 27-Jährige und bremste deren Wagen «verkehrserzieherisch» aus, wie die Polizei am Sonntag schilderte. Die Frau kannte sich in der Region nicht aus und war nach eigenen Angaben langsam gefahren.

An einer Baustellenampel in Klotten trafen sich die beiden Fahrzeuge wieder. Die 40 Jahre alte Beifahrerin des Überholers stieg aus und beschimpfte die 27-Jährige. Deren 28 Jahre alter Lebensgefährte, der inzwischen das Steuer von seiner geschockten Partnerin übernommen hatte, versuchte vergeblich, die schimpfende Frau zur Raison zu bringen. Als sich der Überholer wieder einmischte, kam es zu einem heftigen Gerangel, bei dem der 44-Jährige einen Schlag auf die Nase bekam und sich vermutlich das Nasenbein brach.

Die Polizei Cochem ermittelt nach dem Vorfall, der sich bereits am Freitagmorgen ereignete, wegen Beleidigung, Nötigung sowie Körperverletzung. Zudem werde die Führerscheinstelle über den Ausbremser und seine aggressive Beifahrerin informiert: «Denn an der charakterlichen Geeignetheit zur Teilnahme am Straßenverkehr bestehen erhebliche Zweifel.»

(sw/L'essentiel)