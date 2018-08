Unbekannte drohen mit Pistole und stehlen Auto

Auf dem Parkplatz einer Spielothek in Saarbrücken hat sich am Freitag gegen 4.10 Uhr in der Frühe ein bewaffneter Raubüberfall zugetragen. Als sich einer der Gäste des Etablissements an der deutsch-französischen Grenze gerade in sein Auto setzte, um den Weg nach Hause anzutreten, rissen plötzlich zwei in Schwarz gekleidete und maskierte Männer die Tür seines Wagens auf.

Einer von ihnen hielt ihm eine Pistole an den Kopf und zwang ihn, sich neben das Auto auf den Biden zu legen, wie die Saarbrücker Zeitung berichtet. Die Täter stiegen daraufhin in den Citroën C5 ein und traten die Flucht an. Die Ermittlungen der Polizei blieben bisher ohne Erfolg.

Das Opfer aus dem französischen Nachbarort Forbach blieb unverletzt. Die Täter sollen nach Angaben der Polizei französisch gesprochen haben.

(L'essentiel)