Polizist schießt Mann nach Randale ins Bein

Ein Polizist hat im Saarland einen randalierenden Mann ins Bein geschossen. Der 48-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht und operiert, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Mann hatte am Samstagabend seine Wohnung in Spiesen-Elversberg (Landkreis Neunkirchen) demoliert.

Vorausgegangen war ein heftiger Streit mit einer Frau, die sich zusammen mit zwei Kindern in der Wohnung des 48-Jährigen aufhielt. Frau und Kinder verließen mit Hilfe der alarmierten Polizei die Wohnung. Ob der Mann gegenüber seiner Familie gewalttätig wurde, sagte die Polizei nicht.

Wenig später rückten die Beamten ein zweites Mal an. Diesmal wegen der Randale. Beim Eintreffen habe der Mann die Beamten mit einer Schusswaffe bedroht. Kurz darauf traf ihn die Kugel des Polizisten.

(L'essentiel/dpa)