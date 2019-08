Kleinflugzeug muss in Maisfeld notlanden

Ein Kleinflugzeug vom Typ Cessna hat am Sonntagmittag bei Bitburg notlanden müssen und ist in einem Maisfeld zum Stehen gekommen. Der 29 Jahre alte Pilot kam mit dem Schock davon, wie die Polizei mitteilte. Die Maschine wurde erheblich beschädigt. Sie habe im Notlandeanflug mehrere Bäume gestreift, teilte die Polizei mit. Der 29-Jährige habe es aber noch geschafft, in dem Maisfeld zu landen. Er sei alleiniger Insasse gewesen. Als Ursache für die Notlandung gab der Pilot laut Polizei Motorprobleme an. Es entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Laut einem Polizeisprecher handelte es sich bei dem Flugzeug um eine Cessna 182.

(L'essentiel/dpa)