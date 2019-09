Jäger verwechseln Kuh mit Wildschwein

Artikel per Mail weiterempfehlen

Fast ein Jahr nach der Entdeckung von zwei toten Ebern, die mit dem ASP-Virus infiziert waren, versucht Südbelgien immer noch, so viele Wildschweine wie möglich zu töten. Das Jagdgebiet befindet sich nahe der Grenze zu Luxemburg und Frankreich.

Während einer dieser Operationen verwechselten jedoch zwei Mitarbeiter des Département de la nature et des forêts (DNF) eine Kuh mit einem Wildschwein, berichtete La Meuse Luxembourg am Mittwoch. Bei einer nächtlichen Jagd erschoss einer von ihnen in der Provinz Luxemburg eine Kuh, die sich auf einem französischen Feld befand.

La Meuse Luxembourg erklärte, dass die Mitarbeiter mit einem Infrarot-Teleskop ausgestattet waren, das ihnen normalerweise eine genaue Sicht auch bei Nacht hätte ermöglichen sollte. Rund um Messancy wurden in den letzten Monaten etwa 80 Wildschweine getötet.

(fl/L'essentiel)