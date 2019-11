Fahrer flüchtet über die Grenze bei Verfolgungsjagd

Eine waghalsige Verfolgungsjagd lieferte sich am Freitagmorgen ein Autofahrer mit der Saarlouiser Polizei. Wie die Beamten mitteilten, wurden sie von anderen Autofahrern alarmiert. Den Anrufern war der VW Golf mit französischem Kennzeichen auf der A 620 aufgefallen. Dieser fuhr viel zu schnell und in Schlangenlinien. Die Beamten konnten das Fahrzeug auf der Autobahn noch sichten und setzten zur Verfolgung an. Der Golffahrer ignorierte alle Haltesignale der Beamten und beschleunigte. Er fuhr von der Autobahn an der Ausfahrt Saarlouis Mitte ab und nahm dort zwei anderen Autofahrern die Vorfahrt.

Mit rasender Geschwindigkeit setzte er seine Flucht Richtung Frankreich fort und überfuhr dabei eine rote Baustellenampel. Es gelang dem Fahrer sich über die Grenze zu flüchten und so den deutschen Polizisten zu entkommen. Die Fahndung der französischen Polizei ist bisher erfolglos verlaufen.

Die Polizei Saarlouis bittet Zeugen die Angaben zu dem Fahrzeug oder dem Fahrer machen können sich telefonisch unter +49 6831 9010 zu melden.

(L'essentiel/dpa)